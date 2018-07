Pau Gasol escolhe jogar pelo Chicago Bulls

O mercado dos agentes livres da NBA continua efervescente.

Depois de LeBron James, jogador mais cobiçado do mercado, confirmar o retorno ao Cleveland Cavaliers e Carmelo Anthony anunciar que renovou por mais cinco temporadas com o New York Knicks, Pau Gasol tomou uma decisão.

O pivô espanhol divulgou que vai defender o Chicago Bulls na próxima temporada, em postagem em sua conta no Twitter, preterindo o atual campeão San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder.

“Não foi fácil. Depois de estudar muito, decidi jogar pelo Chicago Bulls. Muito animado para viver esta nova etapa na carreira”, escreveu o jogador.

Gasol deixa o Los Angeles Lakers depois de sete temporadas e de conquistar dois títulos, em 2008-2009 e 2009-2010.

O espanhol será titular da equipe, já que o técnico Tom Thibodeau optou por liberar Carlos Boozer. Na última temporada pelos Lakers, o pivô terminou com 17,4 pontos, 9,7 rebotes e 3,4 assistências de média.