Peja recebe justa homenagem do Sacramento Kings

O Sacramento Kings fará uma justa homenagem no dia 16 de dezembro. Nesta data, quando o time enfrenta o Oklahoma City Thunder em casa, na Sleep Train Arena, pela temporada regular da NBA, o número 16, utilizado por Peja Stojakovic, será oficialmente aposentado pela franquia.

O sérvio se coloca ao lado de Vlade Divac (21), Chris Webber (4) e Mitch Richmond (2) como os únicos jogadores que tiveram suas camisas aposentadas pelos Kings, desde que o time mudou de Kansas City para Sacramento em 1985.

Escolhido pelos Kings na 14º colocação do draft em 1996, Peja estreou na NBA apenas em 1998. Depois de amargar o banco por dois anos, o ala virou titular na temporada 2000-2001 e se destacou com médias de 20,4 pontos e 5,8 rebotes.

Na temporada de 2001-2002, o sérvio foi escolhido pela primeira vez para participar do All-Star Game, evento do qual participou nas duas temporadas seguintes. Peja foi ainda o campeão do torneio de três pontos duas vezes.

A média de pontos do ala subiu para 21,4 pontos na temporada de 2001-2002, caiu para 19,2 na seguinte e registrou o auge em 2003-2004, com 24,2 pontos.

Ao todo, Peja jogou oito temporadas pelos Kings, com médias de 18,3 pontos e cinco rebotes. Ele é o líder da franquia nas bolas de três pontos (1,070 acertos em 2,687 tentativas) e no porcentual de acerto nos lances livres (89%) até hoje.

Em termos de resultado, o Sacramento foi aos playoffs nas oito temporadas em que Peja defendeu o time, sendo que o melhor desempenho foi em 2001-2002. À época, os Kings foram derrotados pelo Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste por 4 a 3. Coincidentemente, os Lakers contavam naquele time que derrotou Peja com Shaquille O’Neal, hoje sócio minoritário dos Kings.

Na NBA, Peja defendeu ainda Indiana Pacers, New Orleans Hornets (atual Pelicans), Toronto Raptors e Dallas Mavericks, quando conquistou o primeiro e único título da liga norte-americana, com média de 7,1 pontos nos playoffs.

Confira vídeo com os melhores momentos da carreira de Peja: