Plataforma jr. nba terá participação de Hortência, Magic Paula, Janeth e Oscar Schmidt

A plataforma jr. nba ganhou quatro reforços para o curso de capacitação de técnicos, professores e instrutores de Educação Física. Hortência, Magic Paula, Janeth e Oscar Schmidt estarão ao lado dos embaixadores e técnicos colaborando para a produção de conteúdos e materiais gratuitos exclusivos que vão auxiliar na massificação do basquete, impactando na formação de milhares de jovens e crianças.

“Não é apenas ensinar basquete, essa é uma oportunidade para que professores do Brasil todo possam adquirir conhecimento e replicar melhores práticas para que meninos e meninas pratiquem esporte, tenham hábitos saudáveis, aprendam valores e se formem cidadãos de bem. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto que é, mais do que importante para o desenvolvimento do basquete, é necessário como um aliado da educação também”, afirmou Magic Paula, campeão do mundo pela seleção em 1994 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996.



Hortência, Magic Paula, Janeth e Oscar vão participar do curso da plataforma jr. nba. Fotos: Divulgação

O curso oferece seis módulos com carga horária de 40 horas e metodologia desenvolvida por profissionais da NBA em parceria com o Impulsiona, programa de educação esportiva do Instituto Península. A meta é capacitar cerca de 10 mil profissionais até o fim de 2021.

“É muito bom ver um curso desse nível, com a chancela da NBA, ao alcance de todos. Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse timaço da jr. nba e, mais ainda, por ver que esta é uma iniciativa que pensa no esporte no seu estado mais puro, no aprendizado e na formação desde a base, focada na qualificação e crescimento dos técnicos e professores. Dar oportunidade a todos é fundamental. E quem não quer aprender com a NBA”, afirmou Oscar.

Além de Hortência, Janeth, Paula e Oscar, o curso conta com a participação de Anderson Varejão, Damiris Dantas, Guilherme Giovannoni, Clarissa dos Santos, Alessandra, Alex Garcia e Helen Luz, atletas e ex-jogadores consagrados, que trazem informações, depoimentos e experiências, inclusive em videoconferências e painéis para os inscritos no programa.

Ao longo do curso, técnicos, professores e instrutores de Educação Física vão encontrar informações sobre regras, imagens, exercícios, dezenas de conteúdos audiovisuais de apoio, sugestões de atividades e dicas para adaptar espaço e estrutura para as aulas. Além disso, os treinadores e educadores terão acesso a diversas atividades interativas e poderão participar de um programa de benefícios com direito à troca de pontos por produtos oficiais da NBA.