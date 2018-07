Playoffs da NBA começam sábado: meus palpites

O Los Angeles Lakers entrou em quadra, derrotou o Houston Rockets, mas, antes mesmo de jogar, já estava classificado para os playoffs por causa do revés do Utah Jazz contra o Memphis Grizzlies. A vitória, no entanto, serviu para colocar o time da Califórnia em sétimo na Conferência Oeste e escapar do Oklahoma City Thunder, indo enfrentar o San Antonio Spurs.

Os playoffs começam no próximo sábado. Eu não gosto muito de palpites, mas não posso fugir de apontar os meus favoritos para os confrontos de quartas de final de conferência. Vou começar pelo lado Oeste, que teve emoção até o último dia da temporada regular e promete muito mais nas séries eliminatórias.

Primeiro da conferência, o Oklahoma City Thunder (66 vitórias e 22 derrotas) enfrenta o Houston Rockets (45v e 37d), que pagou o preço de ter sido derrotado pelo Los Angeles Lakers na noite de quarta-feira. James Harden quer provar ao ex-time que é um astro à altura de Kevin Durant e Russell Westbrook, mas, mesmo que vença um ou dois jogos, será eliminado. Dá Thunder, 4 a 2.

Sem Kobe Bryant, que pode ficar até nove meses sem jogar, os Lakers, sétimo (45v e 37d), terão uma parada duríssima contra o San Antonio Spurs, que ficou em segundo com 58 vitórias e 24 derrotas. Com o astro em quadra havia chance. Agora, dá Spurs, 4 a 1.

O terceiro confronto vai envolver Denver Nuggets (57v e 25d), o terceiro, e o Golden State Warriors (47v e 35d), o sexto. Sem Danilo Gallinari, o segundo cestinha da equipe, e Kenneth Faried, lesionados, o time do Colorado perdeu um pouco da força, mas passa, 4 a 2.

Por fim, vamos ter Los Angeles Clippers (56v e 26d), o quarto, contra o Memphis Grizzlies (56v e 26d), o quinto. As campanhas deixam claro o equilíbrio da série. Vou apostar nos Clippers por ter chance de decidir em seu ginásio, mas não será fácil: 4 a 3.

Do outro lado, no Leste, vamos começar pela barbada. Melhor time, atual campeão, o Miami Heat (66v e 16d) faz 4 a 0 contra o Milwaukee Bucks (38v e 48d), o oitavo, sem esforço. Os Bucks só estão nos playoffs porque o Leste é muito mais fraco do que o Oeste.

Se tem um confronto que promete ser de arrepiar este será New York Knicks (54v e 28d), o segundo, e Boston Celtics (41v e 40d), o sétimo. A turma de Carmelo Anthony é favorita, vai até se classificar, mas terá pela frente um adversário de muita rivalidade. Aposto em 4 a 2 para os Knicks.

Terceiro, o Indiana Pacers (49v e 32d) terá pela frente o Atlanta Hawks (44v e 38d), o sexto. O time do técnico Jim O’Brien é favorito, mas o Atlanta é uma equipe chata, principalmente jogando em seu ginásio. Com dor no coração, porque sou torcedor dos Hawks, dá Indiana, 4 a 3.

Por último, outro confronto que promete muito equilíbrio. Brooklyn Nets (49v e 33d), o quarto, contra o Chicago Bulls (45v e 37d), o quinto. Os Nets são favoritos, até porque os Bulls têm sido muito irregulares, mas vou apostar no Chicago, com decisão no sétimo jogo: 4 a 3.

A sorte está lançada!!!