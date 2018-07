Por R$ 700, jovens podem participar de clínicas da NBA

A NBA traz ao Brasil, pela primeira vez, o NBA Youth Camp 2015, clínicas de basquete que vão oferecer a jovens e crianças de 10 a 16 anos, a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o melhor basquete do mundo.

Serão três dias de evento (de 30 de junho a 2 de julho), nas quadras no Clube Alto de Pinheiros, em São Paulo, com vagas limitadas. O valor é de R$ 700 por participante (inscrição e informações no www.ingressocerto.com).

As aulas serão ministradas por instrutores internacionais da NBA. A liga ainda não confirma oficialmente, mas jogadores e ex-jogadores devem participar do evento. O camp será de 9h30 às 16h30 e a inscrição inclui almoço e lanche no clube além de uniforme do evento. Transporte e alojamento ficam por conta do participante.

Haverá entrega de prêmios e sorteio de ingressos para o NBA Global Games Rio 2015. Neste ano, Flamengo e Orlando Magic se enfrentam no dia 17 de outubro, na HSBC Arena, na Barra da Tijuca.