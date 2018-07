Possível volta de LeBron é ruim para Varejão

A informação é do jornalista Jason Lloyd, do Akron Beacon Journal. O Cleveland Cavaliers pretende abrir espaço em sua folha salarial para tentar repatriar LeBron James em 2014.

O ala tem contrato com o Miami Heat até 2016, mas pode sair antes disso, desde que o time da Flórida não iguale o valor da proposta que ele receber. A possibilidade de LeBron voltar para o Cleveland já havia sido noticiada no começo do ano passado.

À época, Brian Windhorst, que cobriu o Cleveland com LeBron e que o acompanhou quando ele se transferiu para Miami, disse que o astro não descartava um retorno. Pouco depois surgiram informações de que o jogador estava insatisfeito no Heat.

Após isso, LeBron, que nunca criticou o abertamente o ex-time, foi campeão pela primeira vez.

O proprietário do Cavaliers, Dan Gilbert, também baixou o tom nas provocações. Vale lembrar que ele escreveu, assim que o jogador confirmou que ia para o Miami, que havia sido uma “traição covarde” deixar o Cleveland.

“Olhando para o passado, provavelmente não foi a coisa mais brilhante que eu já fiz na vida”, disse, referindo-se ao fato de afirmar que o Cleveland seria campeão da NBA antes de LeBron.

A pergunta que fica é se o torcedor já esqueceu o episódio? Alguns deles, mais exaltados, queimaram a camisa 23 que era usada por LeBron.

Outra pergunta é se LeBron quer voltar?

Se os torcedores o aceitarem e ele desejar voltar não dá para negar que seria uma ótima para os Cavaliers, hoje um dos piores times da liga, mas com bons jovens talentos.

Não à toa, o boato de que Anderson Varejão pode ser negociado só aumenta. O brasileiro recebe atualmente o maior salário da equipe e sua saída seria uma ótima maneira de abrir espaço para LeBron voltar.

Confira vídeo com os torcedores do CLeveland queimando as camisas de LeBron: