Presidente da CBB, Guy Peixoto Jr. visita a Fiba para série de reuniões

O presidente da Confederação Brasileira de Basketball, Guy Peixoto Jr., está na Suíça para uma série de reuniões com a Federação Internacional de Basketball. As conversas, num ano especial para o basquete do País, que volta a receber a AmeriCup Masculina após mais de 30 anos, são para estreitar ainda mais os laços de cooperação.

Guy foi recebido por Andrea Zagklis, secretário geral da Fiba, e foi presenteado com a súmula original da partida entre Brasil e Iugoslávia, válida pelo Campeonato Mundial de 1963, ocorrida no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Na ocasião, a seleção brasileira, que contava com Wlamir Marques, Amaury Pasos e cia, venceu por 20 pontos de diferença e, mais tarde, tornou-se bicampeã do mundo.



Guy Peixoto Jr. com Andrea Zagklis na sede da Fiba. Foto: Divulgação/Fiba

“A Fiba tem um respeito enorme e sabe da importância do basquete brasileiro no mundo. Sempre fomos muito bem recebidos e desta vez não foi diferente. Essas reuniões e encontros são fundamentais e vamos estreitar cada vez mais nossa cooperação com a Fiba, via Américas, e também aqui na Suíça”, afirmou Guy Peixoto Jr..

Além de Guy Peixoto, Marcelo Sousa, diretor executivo, e Carlos Alberto Fontenelle, secretário geral da CBB, fazem parte da delegação brasileira na Suíça. No primeiro dia, além das conversas para fortalecer o basquete brasileiro, eles estiveram no acervo da Fiba, que está repleto de itens alusivos ao Brasil.

Nos últimos anos, CBB e Fiba vem trabalhando para o crescimento do basquete no Brasil. Em 2017, foi realizada a Copa América na base, em Belém. Nos últimos dois anos, foram iniciados os projetos Adelante e Her World, Her Rules, ambos voltados para a capacitação de profissionais do basquete feminino e iniciação no esporte para meninas. E recentemente a AmeriCup masculina deste ano foi confirmada para o Brasil.