Primeira impressão da seleção feminina de José Neto foi positiva

A primeira impressão da seleção brasileira feminina sob o comando do técnico José Neto foi bastante positiva. O Brasil fez um jogo consistente diante do Canadá (não importa se era o time B) e conquistou uma importante vitória, principalmente no aspecto psicológico, por 79 a 71, na estreia dos Jogos Pan-Americanos de Lima.

A equipe foi muito diferente daquela que colecionou fracassos, e até vexames, ao longo dos últimos anos. A seleção jogou com uma intensidade impressionante, com um bom trabalho defensivo e clareza no ataque, com boas escolhas, na maior parte do tempo.



Brasil superou o Canadá na estreia do Pan. Foto: Alexandre Loureiro/COB

Clarissa foi o destaque da seleção brasileira, terminando com um duplo-duplo, ao anotar 15 pontos e pegar 11 rebotes, sendo cinco ofensivos. Patty contribuiu com outros 14 pontos. A jovem Stephanie Soares, de apenas 19 anos, também merece uma menção pela personalidade em quadra.

“Foi um bom começo, mas queremos mais”, já avisou José Neto.

O treinador está correto. Já foi possível ver uma luz no fim do túnel, mas o caminho ainda é bastante longo. O basquete feminino foi negligenciado por muitos anos, principalmente na gestão de Carlos Nunes na Confederação Brasileira de Basquete.

Não tenho dúvida de que Neto vai recolocar o basquete feminino nos trilhos. É um vencedor, um treinador bastante competitivo, não gosta de perder e isso já foi possível notar na estreia no Pan. As meninas brigaram por cada bola.

A primeira impressão foi positiva. E que continue assim.