Quinteto titular dos EUA ganha forma em Las Vegas

Derrick Rose, James Harden, Paul George, Kevin Durant e Anthony Davis… O provável quinteto titular da seleção dos Estados Unidos está ganhando forma na primeira semana de treinos da equipe do técnico Mike Krzyzewski, em Las Vegas.

Apesar de baixas significativas – LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Kevin Love, Blake Griffin e Russel Westbrook optaram não ir ao torneio -, o time norte-americano continua forte.

Neste momento, o garrafão surge como o maior temor.

Apesar de ter sido campeão olímpico em 2012, em Londres, Anthony Davis não tem tanta bagagem internacional. Os prováveis reservas (DeMarcus Cousins, Kenneth Faried, Andre Drummond e Paul Millsap) também não são tão confiáveis.

Os Estados Unidos terão de lidar no Mundial com adversários que, com certeza, têm um jogo de garrafão mais poderoso. A anfitriã Espanha é o principal exemplo. Os espanhóis contam com os irmãos Marc e Pau Gasol, além de Serge Ibaka.

Coach K, obviamente, sabe desta fragilidade e estuda alternativas. Não à toa, o treinador ficou satisfeito com o desempenho de Rose. O armador do Chicago Bulls se mostrou 100% depois da segunda lesão grave de joelho, impressionado com algumas enterradas e com movimentos sem qualquer limitação.

A experiência de Rose será fundamental para alimentar o jogo ofensivo dos Estados Unidos. Os outros armadores – Kyrie Irving, Stephen Curry, John Wall, Damian Lillard – convocados são talentosos, não há dúvida, mas com pouca bagagem (ou nenhum) no basquete Fiba.

O técnico aposta ainda em James Harden e Kevin Durant para diversificar o ataque, com bolas de três pontos e infiltrações. A dupla também é experiente no cenário de seleções.

O grupo de 19 jogadores vai ficar treinando até o final de semana em Las Vegas, quando Coach K vai definir quatro cortes, reduzindo para 15 o número de atletas.

A lista de 12 jogadores que vai ao Mundial só será divulgada depois dos amistosos na segunda quinzena de agosto e antes do embarca à Europa, dia 23.

O primeiro teste da formação com Rose, Harden, George, Durant e Davis será justamente contra o Brasil, dia 16 de agosto, em Chicago. Os norte-americanos disputam ainda mais duas partidas, contra República Dominicana e Porto Rico, nos dias 20 e 22 de agosto, respectivamente, em Nova Iorque.

O último jogo de preparação será diante da Eslovênia, dia 26, já em Granada, na Espanha. A estreia é dia 30 de agosto, contra a Finlândia, em Bilbao.

Confira vídeo do desempenho de Derrick Rose no primeiro treino: