Recuperada, Iza Nicoletti, promessa do basquete brasileiro, retorna aos treinos

Revelação do basquete brasileiro, Iza Nicoletti está sorrindo novamente. A jogadora de 20 anos – completa 21 no próximo domingo – voltou aos treinos pela Florida State University, nos Estados Unidos, após se recuperar de uma segunda lesão de joelho.

A ala/armadora sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo em junho de 2019, durante os treinamentos de pré-temporada. Ela passou por cirurgia no começo do mês seguinte e, após um longo processo de recuperação, voltou e está se sentindo muito bem.



Iza Nicoletti volta aos treinos na Florida State University. Foto: Divulgação

“Foi demais, o joelho está superforte e perdi todo o medo de treinar. Estou no melhor preparo físico da minha vida, porque me sinto muito mais forte. Não só no corpo, mas também na questão mental”, afirmou Nicoletti, que já havia sofrido uma lesão similar, só que no joelho direito, em 2018.

“Não vejo a hora de poder colocar o meu uniforme e jogar. Mas, não importa o tempo que passar, porque estou preparada”, completou.

Os treinamentos individuais serão realizados até a segunda quinzena de agosto. Já no dia 17 de agosto acontece a apresentação do restante do elenco da Florida State University, dando início aos treinos de pré-temporada.