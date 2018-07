Rede TV! vai exibir o Campeonato Paulista

Boa notícia para quem gosta de basquete. O Campeonato Paulista agora terá transmissão em TV aberta. A Rede TV! divulgou nesta sexta-feira que fechou acordo com a Federação Paulista de Basquete e adquiriu com exclusividade os direitos do Campeonato Paulista.

O contrato tem validade de três anos e prevê a exibição de 12 jogos por temporada. As transmissões serão aos sábados, com início previsto para 25 de julho, data de abertura da competição.

As partidas serão exibidas às 14h15, dentro da Super Faixa do Esporte, programa apresentado de Luciano Faccioli, e também através do portal da RedeTV! (www.redetv.com.br), em tempo real. A narração de Marcelo de Ó e comentários de Maurício Capela, que também tem um blog no Estadão (leia aqui).

O Campeonato Paulista estava fora da televisão desde que deixou de ser transmitido pela ESPN Brasil. Mesmo assim, nos últimos anos, eram exibidos apenas os jogos dos playoffs.

A competição promete ser de alto nível, com os times se reforçando bastante para buscar o título e se preparar para o NBB. A principal ausência será o Palmeiras, que pediu licença da Federação Paulista de Basquete e da Liga Nacional.