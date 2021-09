Repórter entrevista jogador do Utah Jazz como se fosse torcedor e gafe viraliza

A repórter Hayley Crombleholme, do canal KUTV de Salt Lake City, cometeu uma grafe durante uma reportagem com torcedores (ou pelo menos era para ser) do Utah Jazz para falar da temporada da NBA.

Em um shopping da cidade, ela parou nada mais nada menos do que Jordan Clarkson, jogador da equipe e que foi eleito o melhor reserva (sexto jogador) da NBA na última temporada. Só que não percebeu.



Jordan Clarkson como torcedor em entrevista para Hayley Crombleholme. Foto: Reprodução

A gafe foi confirmada pela repórter após o vídeo viralizar. Na entrevista, Hayley Crombleholme pergunta se Jordan Clarkson vai em muitos jogos do Utah Jazz e ele responde: “Sim, muitos.”

Ela continua e ainda pede para o “torcedor” soletrar o seu nome para que seja creditado de maneira correta na reportagem. Mesmo assim, nada de reconhecê-lo.

“Acabei de entrevistar Jordan Clarkson na rua sem perceber que era Jordan Clarkson”, escreveu Hayley Crombleholme, que publicou um trecho do vídeo do ocorrido. “Estou só um pouco envergonhada”, completou.

O jogador fez questão de responder: “Vamos JAZZ! Mal posso esperar para começa.”