Resultado confirma fase antagônica de Knicks e Lakers

O que eu escrevi aqui no começo da semana se confirmou na noite de quinta-feira, quando New York Knicks e Los Angeles Lakers se enfrentaram no Madison Square Garden.

Dono de uma das melhores campanhas da temporada, os Knicks, mesmo perdendo Carmelo Anthony no terceiro quarto – torceu o tornozelo esquerdo ao sofrer falta de Dwight Howard ao tentar uma enterrada -, venceram por 116 a 107.

O resultado comprava que os Knicks, líderes da Conferência Leste (17 vitórias e 5 derrotas) vão brigar pelo título, enquanto os Lakers, 12º na Conferência Oeste (9 vitórias e 14 derrotas) terão de trabalhar duro para, primeiro, se classificarem para os playoffs e, depois, para almejarem algo maior.

Mesmo jogando apenas exatos 22 minutos e 55 segundos, Carmelo Anthony foi o destaque do jogo, com 30 pontos, convertendo 10 de 15 tentativas, com 3 de 5 nos três pontos.

“Eu queria vencê-los, queria derrotar os Lakers e continuar invicto em casa”, afirmou Carmelo, negando que sua vontade extra tenha relação com o técnico do Lakers, Mike D’Antoni. Ele foi demitido dos Knicks no ano passado e o ala foi apontado como um dos culpados pela queda.

“Não tinha relação com o Mike. Eu queria apenas ganhar o jogo e, como eu disse, continuar invicto em nossa casa.”

Carmelo anotou 22 dos seus 30 pontos apenas no primeiro quarto, superando o recorde de pontos em um só período. Willis Reed e Allan Houston eram os donos da marca anteriormente.

Pelo lado dos Lakers, claro, o destaque foi Kobe Bryant. O ala conquistou um duplo-duplo, ao anotar 31 pontos e pegar 10 rebotes. Ele deu ainda seis assistências. Metta World Peace fez 23 pontos, enquanto Dwight Howard anotou 20.

O Los Angeles não contou novamente com Pau Gasol, com tendinite nos dois joelhos, e Steve Nash, que ainda se recupera de uma fratura na perna esquerda.

O que será que Kobe vai falar agora? Nesta semana, o ala desabafou, dizendo que “esse é uma das fases mais desafiadoras da minha carreira em 17 anos de NBA”. Será que o time vai corresponder? O próximo jogo é nesta sexta-feira contra o Washington Wizards, pior time da liga.

Confira os melhores momentos da vitória dos Knicks e Lakers: