Ronaldo Fenômeno coloca o Valladolid no basquete

Ronaldo Fenômeno quer colocar o Valladolid, da Espanha, em um lugar de destaque. Mas não apenas no futebol. O ex-atacante fechou uma parceria com o Carramimbre CBC Valladolid para entrar no basquete.

O acordo estabelece um projeto inicial de três anos, que terá como principal foco fortalecer o clube em sua estrutura, colocá-lo na elite e consolidar sua posição no basquete espanhol.



Ronaldo coloca sua equipe de futebol agora no basquete. Foto: Albert Gea/Reuters

“Estamos felizes de que duas instituições sejam capazes de se entenderem, para construir um projeto com objetivos claros, ambiciosos e sustentáveis. Ambos crescemos com o acordo, e a cidade de Valladolid, um dos principais pontos de interesse da nossa gestão, também sai reforçada”, afirmou Ronaldo.

O presidente do Carramimbre CBC Valladolid, Mike Hansen, também ficou satisfeito com o acordo. “É um sinal de um esforço entre os dois clubes para fortalecer e crescer juntos, com o objetivo de beneficiar o esporte e a cidade”, disse.

“Buscamos os mesmos objetivos e temos uma grande semelhança em nossas filosofias de atuação: o esforço, o trabalho em equipe e o entusiasmo que colocamos no que somos apaixonados nos tornarão maiores”, completou.

O Carramimbre CBC Valladolid está na LEB Oro, segunda divisão da Espanha. Neste ano, o time liderava o torneio até que ele foi reduzido por causa do novo coronavírus. A equipe, no entanto, recebeu um convite de acesso, mas não conseguiu atender aos requisitos para entrar na Liga ACB.