São Paulo DC, equipe de basquete 3×3, é impedido de entrar na Grécia por causa da covid-19

A segunda parte do intercâmbio do São Paulo DC, principal equipe de basquete 3×3 do Brasil, sofreu uma reviravolta nesta sexta-feira. Após realizar um período de treinos e participar de dois torneios na Sérvia, o grupo formado pelos jogadores André Ferros, Leo Branquinho, Jonathas Melo e Matheus Parcial, além do técnico Juninho Mariano, foi impedido de embarcar para a Grécia.

Manager da equipe, Gustavo Bracco explicou ao blog que os integrantes da equipe não receberam autorização para viajar, apesar de seguirem todos os protocolos de prevenção da covid-19. Segundo ele, os jogadores e o técnico tinham o teste PCR negativo e foram imunizados com duas doses da vacina da Pfizer. “A fronteira da Grécia está fechada para os brasileiros, independentemente da origem da viagem”, afirmou Bracco.



Jogadores do São Paulo DC foram impedidos de viajar à Grécia. Foto: São Paulo DC/Divulgação

Sem conseguir entrar na Grécia, os integrantes do São Paulo DC voltaram ao hotel em que estavam hospedados na Sérvia e, após algumas horas de negociação, conseguiram inscrição para mais dois torneios no país. Com isso, o time brasileiro entra em quadra neste sábado, em Novi Sad, e, no domingo, em Svilajnac. Depois volta ao Brasil.

“Foi um misto de emoções muito grande. Eu achava que não teria mais campeonato por não ir mais jogar na Grécia, mas fiquei contente por conseguimos contornar esta situação e seguir na Sérvia, que é o berço do 3×3, aprendendo e com chance de jogar mais dois torneios”, afirmou Matheus Parcial.

“Nós queríamos viajar à Grécia e, por um momento, ficamos chateado com tudo, mas nós organizamos rápido e não temos mais tempo para lamentar. Teremos duas competições de nível alto aqui na Sérvia e com expectativa de continuar a evolução”, acrescentou Leo branquinho.