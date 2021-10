São Paulo DC garante vaga no World Tour da Cidade do México no basquete 3×3

O São Paulo DC garantiu vaga no World Tour da Cidade do México, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro. A equipe de basquete 3×3 carimbou o passaporte com o título da segunda etapa do Circuito Paulista da modalidade. Na decisão, no domingo, em Jundiaí, o time da capital superou o Rio Preto por 19 a 17.

“Conseguimos esta classificação pelo sétimo ano seguido, só não disputamos essa etapa do World Tour em 2020”, afirmou o manager Gustavo Bracco, citando o torneio que não foi realizado por causa da pandemia do novo coronavírus. “É um campeonato que constantemente participamos e isso nos agrega muito, devido ao grande nível técnico e pela chance de enfrentar os melhores times do mundo.”



A equipe do São Paulo DC após conquistar o título e se garantir no torneio no México. Foto: Divulgação

O São Paulo DC entrou em quadro com André Ferros, Jonatas Melo, Leonardo Branquinho e Matheus Parcial sob o comando de Juninho Mariano. A equipe sofreu apenas uma derrota na etapa de Jundiaí.

“Jogar fora do país é bom não só para o nosso time, mas para o basquete 3×3 brasileiro de uma forma geral”, analisou André Ferros. “Estamos felizes com o resultado e esperamos continuar evoluindo”, complementou Branquinho.

Com a classificação garantida para World Tour da Cidade do México, o São Paulo DC tem poucos dias para viabilizar o custeio das passagens para o elenco, que está orçado em cerca de R$ 18 mil. “Estamos tentando viabilizar estas passagens através de parcerias com empresas que queriam patrocinar o São Paulo DC, neste momento importante de repercussão nacional e internacional”, finalizou Bracco.