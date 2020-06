São Paulo e Corinthians rumam por caminhos opostos no basquete

Os primeiros passos após o cancelamento da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) colocam São Paulo e Corinthians em caminhos opostos neste cenário de incertezas por causa da pandemia do novo coronavírus.

A equipe do Morumbi acena com sua continuidade na modalidade. O orçamento, claro, não será do tamanho da última temporada, quando investiu pesado, com uma folha salarial anual de R$ 6 milhões, para brigar pelo título do NBB. O objetivo foi frustrado com o fim do torneio antes do previsto.



Jogo entre São Paulo e Corinthians pelo último NBB. Foto: LNB/Divulgação

Agora, com um orçamento de R$ 3,5 milhões, o São Paulo espera segura alguns dos principais jogadores e realizar outras contratações, até porque o time deve ficar com uma das vagas na Basketball Champions League Américas, principal torneio do continente. O pivô Renan Lenz, por exemplo, já acertou com o clube para mais uma temporada.

Já o Corinthians faz o oposto. Em crise financeira, o clube colocou o projeto do basquete em stand by logo após o cancelamento do NBB e ele corre sério risco de ser novamente encerrado.

Os jogadores foram liberados após o fim dos contratos. Por outro lado, os profissionais responsáveis pela modalidade continuam vinculados ao Corinthians, o que dá um pouco de esperança de que o cenário ainda pode mudar.

Dispensado, um jogador revelou ao blog que o projeto do Corinthians só iria continuar ‘se um milagre’ acontecesse. Vamos aguardar até agosto, quando há previsão de o Campeonato Paulista ter início.

