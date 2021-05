São Paulo mantém freguesia sobre o Corinthians na quadra

Não foi fácil. Foram dois jogos equilibrados, mas o São Paulo manteve sua freguesia sobre o Corinthians na quadra e avançou à semifinal do Novo Basquete Brasil. Agora são seis Majestosos pelo NBB com 100% de aproveitamento para o time do Morumbi.

Neste sábado, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, o time do técnico Claudio Mortari venceu por 79 a 68. Destaque para o armador Georginho, que anotou 19 pontos, pegou oito rebotes e deu sete assistências. Bennett também contribuiu com 18 pontos.



Georginho foi o destaque do São Paulo na vitória deste sábado. Foto: Orlando Bento/LNB

O São Paulo eliminou o Corinthians com 2 a 0 na série. No primeiro jogo das quartas de final, na quinta-feira, no mesmo local – os playoffs do NBB estão sendo disputados no sistema de etapa sediada e, por isso, os dois jogos foram em Minas Gerais – o time do Morumbi havia vencido por 78 a 71.

Nesta temporada, além dos jogos dos playoffs, o São Paulo atropelou o Corinthians no primeiro turno (107 a 61), em jogo disputado em Mogi das Cruzes, e venceu por 85 a 78 no retorno, em Brasília.

A equipe do Morumbi também venceu os dois jogos da temporada 2019/2020, por 97 a 84 e 89 a 80.