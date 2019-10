São Paulo recebe fórum para debater o atual cenário do basquete

O ‘Fórum 360 Basquete: Cenário, Mercado e Mídias’ acontece no dia 9 de novembro, no auditório da Academia Competition, em São Paulo, reunindo profissionais do mercado para um dia inteiro de debates sobre o esporte da bola laranja.

Na programação, painéis de debates reunindo jornalistas (TV, rádio, Internet e jornais), executivos de marcas, agências e plataformas digitais, nomes do esporte, entre outros, além de apresentações de representantes de entidades, como NBA (National Basketball Association), CBB (Confederação Brasileira de Basketball), NBB (Novo Basquete Brasil) e LBF (Liga de Basquete Feminino).

Entre os nomes confirmados estão o da ex-jogadora Magic Paula, Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, Ricardo Trade, diretor de operações da CBB, Ricardo Molina, presidente da LBF, e Guilherme Buso, diretor de comunicação do NBB.

O evento é uma realização de MPC Rio Comunicação, Old Coach Branding e Think Sports, com apoio de ACEESP (Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), Academia Competition e Cruz Vermelha do Brasil.

As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas pelo site www.360forum.com.br. Mais informações pelo e-mail contato@360forum.com.br.