Scott Machado está indo bem na D-League

O Houston Rockets enviou o brasileiro/nova-iorquino Scott Machado para o Rio Grande Valley Vipers, da D-League, liga de desenvolvimento da NBA, para ele provar que tem condições de servir ao time do Texas na liga maior.

O armador não tem decepcionado. No sábado, Scott Machado teve excelente atuação, conquistando um duplo-duplo na vitória Texas Legends por 116 a 112. O brasileiro anotou 18 pontos e deu impressionantes 13 assistências.

O jogador, que ficou em quadra exatos 35 minutos e sete segundos, amealhou ainda cinco rebotes, conseguiu três recuperações de bola e deu dois tocos.

As médias também são boas depois de oito jogos na temporada da D-League. Scott Machado registra 13 pontos, 7,3 assistências e 3,6 rebotes por partida.

Se o armador está merecendo um olhar mais carinhoso do técnico do Houston, Kevin McHale, Fab Melo, o outro brasileiro que está na D-League, ainda não provou que pode voltar para o Boston Celtics. O ala-pivô disputou seis jogos pelo Maine Red Claws na temporada, com médias de 7,3 pontos e 5,2 rebotes.

Por enquanto, Scott Machado, que fez um jogo pelo Houston nesta temporada – ficou um pouco mais de dois minutos em quadra contra o Oklahoma City Thunder, no dia 29 de novembro, está merecendo muito mais do que Fab Melo uma chance de voltar à NBA.

Confira na íntegra o desempenho de Scott Machado contra o Texas Legends: