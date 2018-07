Scott Machado impressiona com 11 assistências

O brasileiro/nova-iorquino Scott Machado, enfim, recebeu uma chance de verdade do técnico Kevin McHale na partida contra o San Antonio Spurs, válida pela pré-temporada da NBA, neste domingo, e não decepcionou, apesar da derrota do Houston Rockets por 116 a 107.

Depois de atuar menos de 12 minutos nos dois primeiros jogos somados da pré-temporada, o armador ficou em quadra 22 minutos e 56 segundos e foi o líder em assistências da equipe (e do jogo), com 11.

O titular Jeremy Lin, revelação da temporada passada pelo New York Knicks, ficou três minutos a mais do que o brasileiro/nova-iorquino em quadra e deu apenas uma assistência, além de anotar quatro pontos.

Scott Machado anotou ainda nove pontos, quase terminado com um “duplo-duplo”. Ele acertou três de oito arremessos de quadra (uma bola de três), além de converter os dois lances livres que tentou.

A convincente atuação, com certeza, deve servir para que o armador finalmente seja confirmado no grupo de 15 jogadores para o início da temporada no dia 30 de outubro.