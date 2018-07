Scott Machado prova que merece chance em Houston

Scott Machado deu um passo gigantesco para ficar no elenco do Houston Rockets para o início da temporada da NBA em 30 de outubro.

O armador brasileiro/nova-iorquino recebeu exatos 5 minutos e 46 segundos do técnico Kevin McHale no jogo contra o New Orleans Hornets, válido pela pré-temporada, no Toyota Center, em Houston, na noite de sexta-feira e não decepcionou.

Apesar do pouco tempo em quadra, Scott Machado conseguiu dar cinco assistências (uma delas em uma ponte área que pode ser vista em vídeo neste post). e pegar um rebote, além de errar duas tentativas de arremesso, na vitória por 95 a 75 dos Rockets.

No primeiro jogo da pré-temporada, vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 107 a 105, o armador havia atuado por 7 minutos e 41 segundos, conseguindo três assistências, dois pontos e um rebote.

Os números podem não impressionar tanto em um primeiro momento, mas o que convenceu o treinador e os dirigentes do Houston de que Scott Machado pode ser importante durante o ano, foi sua postura nos treinos, além de um estilo de jogo que encaixa no que o time pretende colocar em prática em quadra.

Prova de que o armador está agradando foi dada pelos dirigentes da franquia do Texas logo depois da partida contra os Hornets. Os Rockets dispensaram dois concorrentes do brasileiro/nova-iorquino.

Os armadores Kyle Fogg e Demetri McCamey não fazem mais parte do grupo, que agora tem 18 jogadores. Restam mais três cortes a serem feitos, mas, ao que tudo indica, Scott Machado parece ter conquistado o seu espaço.

Confira jogada espetacular de Scott Machado contra os Hornets: