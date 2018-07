Se acontecer o All-Star, será maravilhoso, diz Varejão

Sem jeito para política, Anderson Varejão não faz campanha, mas merece o voto dos fãs brasileiros (dos norte-americanos e do mundo todo) pelo site da NBA para realizar o sonho de disputar um All-Star Game. Com médias de 15 pontos e 15,4 rebotes, o pivô cabeludo do Cleveland Cavaliers faz sua melhor temporada na liga e, longe das lesões, está sendo cobiçado por outras equipes.

Em entrevista ao blog por e-mail, o brasileiro fala sobre o seu desempenho exuberante – já são 10 duplo-duplos consecutivos -, da relação com os torcedores do Cleveland, do interesse de outras franquias e revela o desejo de disputar os Jogos Olímpicos de 2016, após não conseguir brigar por medalha em Londres.

Confira os principais trechos da entrevista com Varejão:

Os seus números deixam claro que você está em sua melhor temporada na NBA. É possível explicar isso?

VAREJÃO – Trabalho. É resultado do trabalho, meu e da equipe. Se estou conseguindo é porque o grupo está me ajudando, está me dando condições para isso. E as coisas estão acontecendo. Mas não fico pensando em números ou marcas pessoais, entro em quadra para dar o meu melhor, procuro me concentrar para ajudar o time com todas as minhas forças.

Você fez algum trabalho nas férias, diferente do que estava acostumado para chegar tão bem?

VAREJÃO – Fiz uma boa pré-temporada. Conseguimos fazer uma boa preparação, descansei um período após as Olimpíadas de Londres, e tivemos tempo para uma boa preparação.

Você tem anotado mais pontos. Fez algum trabalho especifico? Que história foi essa do bilhete do Byron Scott, técnico do Cleveland?

VAREJÃO – No começo da temporada, Byron deixou bilhetes para os atletas. Uma mensagem individual, um recado, e no bilhete que deixou para mim, pediu que eu olhasse mais para a cesta, buscasse o ataque. Tenho tentado atender ao pedido e está dando certo. O sistema de jogo do time está me ajudando muito também. Mas não há nada de diferente, estou treinando forte, com intensidade, da mesma maneira, aprimorando mais o meu arremesso e sendo feliz nessa função.

Confira vídeo do jogo contra os Nets, quando Varejão anotou 35 pontos e pegou 18 rebotes:

Você superou o número de jogos da temporada passada. É um alívio? As lesões ainda são o seu maior temor?

VAREJÃO – Claro. Fico feliz de estar longe do departamento médico. Adoro os médicos, são pessoas maravilhosas, mas prefiro ficar longe deles. Quanto mais longe eu estiver, melhor (risos). Todo jogador está sujeito à lesões, isso faz parte, você tenta se prevenir, mas elas acontecem e a melhor maneira de lidar com isso é com paciência. Nos últimos anos tive algumas lesões mais sérias, que me deixara fora de combate por muito tempo, mas não há o que fazer. É focar na recuperação, se dedicar para voltar mais forte.

Você está fazendo uma temporada exuberante, mas o Cleveland não está indo bem? Como lidar com isso?

VAREJÃO – Se eu disser que não estou satisfeito com o meu rendimento, é mentira. Mas não estou feliz. Mais importante do que os meus números é o time ir bem. Não jogo para mim, jogo para os Cavs e isso é uma fase. Temos uma equipe jovem, que tem feito bons jogos, conseguindo manter um padrão, um ritmo de jogo, mas as vitórias ainda não estão vindo como gostaríamos. Temos de trabalhar mais e mais para mudar essa situação. Estamos no caminho certo, daqui a pouco isso muda, o time tem muito a crescer ainda ao longo da temporada.

Você está cada vez mais experiente enquanto o elenco do Cleveland está cada vez mais jovem. Você se sente um líder do elenco? Se sente confortável com esse papel?

VAREJÃO – De certa maneira, sim. Tenho uma vivência, uma experiência na equipe, que nenhum outro tem, e isso me ajuda muito. Já fui mais jovem e cheguei num grupo com jogadores experientes e tentei absorver, aprender o máximo possível. Agora é a hora de eu tentar passar um pouco disso para os que estão chegando, é importante para ganharmos cada vez mais entrosamento, mais sintonia. Não se forma um time de uma hora pra outra. Não se forma um grupo do nada.

Já existem rumores de equipes interessadas em você. Como vê isso? A chance de ir para uma equipe que possa te dar chance de brigar pelo título novamente te atrai?

VAREJÃO – Não me envolvo com isso. Estou feliz, satisfeito em Cleveland, é a minha segunda casa, tenho uma ótima relação com a torcida, me dão carinho e estou muito bem aqui. Não penso em sair dos Cavs, mas isso não é algo que depende só de mim, prefiro me concentrar em treinar e jogar. Essas coisas deixo nas mãos dos meus agentes.

E a relação com os torcedores?

VAREJÃO – Adoro os torcedores dos Cavs. Fui “adotado” por eles desde que cheguei aqui e procuro retribuir isso para eles da melhor maneira possível.

Como será receber mais uma homenagem com a quarta “Noite das Perucas” (Wig Night), que está marcada para o dia 28 de dezembro, na partida contra o Atlanta Hawks?

VAREJÃO – Vai ser maravilhoso. É especial, como foram todas as outras. É uma das maiores homenagens que já recebi, algo que não tem preço, uma sensação indescritível. Às vezes é difícil entender isso, acreditar nisso, parece que estou entrando numa sala de espelhos e ver que aquelas 20 e tantas mil pessoas que estão ali para te prestar uma homenagem, mostrar que gostam de você, é algo único.

Você acha que começa a se tornar cada vez mais real uma chance de ir ao All-Star Game? O seu técnico disse que você é o melhor pivô da NBA ou pelo menos da Conferência Leste…

VAREJÃO – Leio e ouço muita gente falando sobre isso. Ano passado falaram bastante também. O elogio do meu técnico é importante, me dá mais confiança, guardo para mim e vou tentar sempre corresponder às expectativas que ele tem em mim. Se acontecer o All-Star, será maravilhoso.

Dá para dizer que é um sonho, ou até uma obsessão, estar no All-Star Game?

VAREJÃO – Um sonho, sim, todo jogador sonha estar no All-Star Game. Obsessão, não. É uma festa, deve ser incrível participar, mas não pode ser o meu foco, não posso criar expectativas para não haver uma frustração depois. Mas é claro, se eu for, vou me divertir bastante.

Confira enterrada espetacular de Varejão contra os Knicks:

Como vê o desempenho dos brasileiros na NBA?

VAREJÃO – O Brasil está muito bem representado. E foi bom ver que estamos aumentando o número de jogadores aqui. E torço para que, cada vez mais, eu, Nenê, Leandro, Tiago, Scott e também o Fab, consigamos jogar bem, ter cada vez mais importância nas equipes, para trazer mais brasileiros para a liga e podermos ajudar o basquete brasileiro a crescer.

Após quase seis meses da derrota para a Argentina na Olimpíada, você ainda pensa naquele jogo? Imagina que era possível vencer e briga pela medalha?

VAREJÃO – Não penso. Passou e precisamos pensar na frente. Tínhamos time para brigar por medalha, para jogar de igual para igual com qualquer seleção do mundo e isso ficou provado em Londres. Não conseguimos o resultado que a gente queria, nosso objetivo era trazer uma medalha, ela não veio e vamos lutar para que ela venha em 2016.

Acredita que estará no Rio?

VAREJÃO – Espero estar, quero estar e vou fazer de tudo para isso. Disputei as Olimpíadas na Inglaterra e foi uma experiência sensacional. Nem imagino como é poder disputar os Jogos em casa, no Brasil, com amigos, família, torcida. É um privilégio para poucos e quero poder participar disso.