Seis anéis do Chicago Bulls campeão são leiloados por aproximadamente R$ 1,4 milhão

Um conjunto de seis anéis dos títulos do Chicago Bulls de Michael Jordan na década de 1990 foram leiloados por US$ 255.840 (aproximadamente R$ 1,4 milhão) pela Huggins & Scott.

As peças pertenciam ao segurança John Capps, que trabalhou por 52 anos na franquia. Ele começou em 1966, como escolta policial em um desfile comemorativo na Avenida Michigan, e ficou até sua morte, em 2018.



O anel de campeão da NBA de 1996. Foto: Huggins & Scott

Capps se tornou muito próximo de Michael Jordan. A série ‘The Last Dance’, disponível na Netflix, mostra diversas passagens do segurança com o jogador.

O leilão da Huggins & Scott foi individual. Os dois anéis mais caros foram os da temporada 1997 e 1998. Eles foram vendidos por US$ 49.200 (aproximadamente R$ 276 mil).

Já o anel de 1991 foi vendido por US$ 39.360 (aproximadamente R$ 221 mil), o de 1992 por US$ 47.970 (aproximadamente R$ 269 mil), o de 1993 por US$ 45.510 (aproximadamente R$ 255 mil), e o de 1996 por US$ 24.600 (aproximadamente R$ 138 mil).