Sem ausências, seleção inicia preparação para o Mundial

Os jogadores convocados pelo técnico Rubén Magnano para o Mundial de Basquete da Espanha, que começa dia 30 de agosto, se apresentaram neste domingo, em São Paulo, para o início da preparação para o torneio. A apresentação foi ao longo do dia. Ninguém faltou entre os dez atletas da lista divulgada no dia 18 de junho.

Os quatro jogadores que atuaram na última temporada da NBA – Tiago Splitter, campeão com o San Antonio Spurs, Nenê, Anderson Varejão e Leandrinho – se mostraram animados em defender o Brasil.

O grupo teve uma série de reuniões. Os jogadores ouviram primeiramente o diretor da Confederação Brasileira de Basquete, Vanderlei Mazzuchini, e, na sequência, Jorge Bichara, gerente geral de performance esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro. O presidente da CBB, Carlos Nunes, também conversou com os atletas, assim como Magnano.

Nesta segunda-feira, os jogadores vão realizar testes de agilidade, saltos e potência muscular no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo e depois concedem entrevista coletiva.

A seleção vai treinar nesta semana na capital paulista e depois embarca para o Rio de Janeiro, onde participa de um triangular com Angola e Argentina, equipes que também estão no Mundial, no Maracanãzinho. O Brasil enfrenta os africanos no dia 31 de julho e depois os argentinos, dia 2 de agosto.

“São dois jogos importantes para nossa primeira avaliação dos dias que vamos treinar. Vamos enfrentar dois adversários de muita qualidade e precisamos aproveitar ao máximo”, comentou Magnano.

O Brasil vai disputar ainda outros amistosos na preparação, incluindo uma partida contra os Estados Unidos. O jogo será realizado no dia 16 de agosto, em Chicago.

A estreia no Mundial será diante da França, dia 30 de agosto. Depois os brasileiros enfrentam Irã (31 de agosto), Espanha (1.º de setembro), Sérvia (3 de setembro) e Egito (4 de setembro) na primeira fase.

O grupo que se apresentou ontem ainda vai receber o reforço de dois jogadores que serão definidos depois do Campeonato Sul-Americano. Auxiliar de Magnano, José Neto, técnico do Flamengo, vai comandar o Brasil neste torneio, que começa na quinta-feira, dia 24 de julho, na Venezuela, e termina na segunda, dia 28. A seleção só vai estar completa no dia 30.