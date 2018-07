Sem convites, 16 equipes querem disputar o NBB7

A Liga Nacional de Basquete, responsável pela organização NBB, confirmou neste sábado, após assembleia geral, que 16 equipes formalizaram interesse em disputar o campeonato na próxima temporada.

Diferentemente do que ocorreu na edição passada, desta vez, nenhuma equipe vai entrar na competição por meio de convite.

A novidade será o Rio Claro Basquete, que conseguiu acesso à elite do basquete nacional com o título da Liga Ouro. Os outros 15 interessados são os mesmos da edição que terminou com o Flamengo como campeão.

Universo/Goiânia e Espírito Santo Basquete, que foram rebaixados na última edição, vão participar da Liga Ouro.

As equipes terão até sexta-feira para apresentar a documentação necessária para comprovar que possuem condições técnicas, financeiras e estruturais para a disputa da próxima temporada do NBB.

Se tudo for aprovado pela LNB, Flamengo, Paulistano, São José, Mogi das Cruzes, Brasília, Limeira, Bauru, Franca, Pinheiros, Uberlândia, Basquete Cearense, Palmeiras, Macaé Basquete, Liga Sorocabana, Minas Tênis Clube e Rio Claro serão os participantes da sétima edição.

A tabela completa será divulgar apenas depois da confirmação do número de equipes, mas o torneio está programado para começar no dia 1º de novembro.