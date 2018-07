Sem previsão de volta, Kobe ataca de modelo

Ainda não há previsão para o retorno de Kobe Bryant. A última informação divulgada pela imprensa norte-americana é que o astro do Los Angeles Lakers vai ficar fora dos oito jogos da equipe na pré-temporada, o que iria comprometer sua participação no clássico californiano, contra os Clippers, na abertura da NBA em 29 de outubro.

A expectativa é enorme para saber em quais condições o ala, que já não é nenhum menino – fez 35 anos no último dia 23 de agosto -, vai se apresentar.

Kobe prometeu, sempre que concedeu uma entrevista, voltar ainda melhor depois de romper o tendão de Aquiles do pé esquerdo, no dia 12 de abril, em jogo contra o Golden State Warriors, ainda pela temporada regular. Vamos ver!

Enquanto continua sua dura recuperação, Kobe fez mais uma aparição e serviu de modelo para os Lakers lançarem oficialmente o seu mais novo uniforme para a temporada 2013-2014. A peça é preta, com detalhes em roxo e dourado, tradicional cor da franquia.

A nova camisa é uma ação de marketing para agradar fãs ilustres, como o ator Jack Nicholson, figura costumeira no Staples Center, e outras estrelas que, às vezes, vão ao ginásio ver o time jogar.

A campanha foi intitulada de “Hollywood Nights”. Os Lakers vão usar o uniforme apenas em algumas noites durante a próxima temporada.

Vale lembrar que o Los Angeles terá um outro uniforme, além do tradicional dourado para jogos em casa e o roxo para partidas como visitantes e o do preto, motivo deste post. A franquia vai jogar com camisas brancas e com mangas, repetindo o que outras franquias vão fazer, em algumas partidas.