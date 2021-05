Sem zebras, NBB terá os quatro melhores times nas semifinais

A zebra não pintou no Novo Basquete Brasil. Na definição do último semifinalista, nesta segunda-feira, o Minas Tênis Clube confirmou o favoritismo, venceu o jogo 3 com facilidade por 93 a 68, em Belo Horizonte, e eliminou Franca.

Com isso, os quatro primeiros colocados da fase regular confirmaram vaga na briga para chegar à decisão do NBB. As duas séries semifinais começam daqui uma semana, dia 10 de maio, no Maracanãzinho.



Flamengo (Marquinhos), Paulistano (Jimmy), Minas (David Jackson) e São Paulo (Georginho) são os times semifinalistas do NBB. Foto: LNB

Primeiro colocado na fase regular, com 28 vitórias e apenas duas derrotas, o Flamengo passou por Mogi das Cruzes nas quartas de final com duas vitórias na série, sendo uma fácil (109 a 79) e outra mais difícil (77 a 67).

O adversário do Flamengo será o Paulistano. A equipe da capital, que ficou em quarto na fase regular (22 vitórias e oito derrotas) precisou de três jogos para eliminar Bauru. Venceu o primeiro jogo por 78 a 66, perdeu o segundo por 87 a 77 e saiu vitorioso no terceiro por 78 a 65.

Dono da segunda melhor campanha, com 26 vitórias e quatro derrotas, o Minas Tênis Clube, que passou por Franca em três jogos, terá pela frente o São Paulo, o terceiro na fase regular, com 23 vitórias e sete derrotas.

A equipe do Morumbi mostrou força ao eliminar o arquirrival Corinthians com autoridade por 2 a 0 na série de quartas de final. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 78 a 71 e, no segundo, por 79 a 68.

Os finalistas serão definidos em uma melhor de cinco jogos. A partir de agora todos os confrontos serão no Maracanãzinho, seguindo o formato de etapas sediadas que perdurou durante todo o NBB. Por ter melhor campanha, o Flamengo vai ter vantagem de atuar no Rio.