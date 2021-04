Semana de Majestoso! Na quadra…

São Paulo e Corinthians se enfrentam no próximo domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista de Futebol. Mas antes disso o Majestoso será disputado em quadra. Os rivais se enfrentam pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil.

O primeiro Majestoso acontece na quinta-feira, em Minas Gerais. E o segundo, no sábado, novamente na Arena Minas Tênis Clube. Os playoffs do NBB estão sendo disputados no sistema de etapa sediada e, por isso, os jogos serão em Belo Horizonte.



Georginho, do São Paulo, encara o Corinthians, de Arthur Bernardi. Foto: LNB

Terceira equipe de melhor campanha na fase regular do NBB (23 vitórias e sete derrotas), o São Paulo não precisou passar pelas oitavas de final e aproveitou o tempo sem jogos para se preparar. O técnico Claudio Mortari trabalhou forte com o elenco para corrigir os erros que fizeram o time perder o título da Champions League das Américas.

O Corinthians, por outro lado, chega para o Majestoso após eliminar o Pato Basquete, do Paraná. Venceu os dois jogos da série (90 a 61 e 89 a 84) das oitavas de final. A equipe alvinegra se classificou na sexta posição, com 17 vitórias e 13 derrotas.

Se quiser avançar, o time do técnico Demétrius Ferracciú terá de quebrar uma escrita. O Corinthians ainda não venceu o São Paulo pelo NBB. São quatro jogos, todos com vitória da equipe do Morumbi.

Nesta temporada, o São Paulo atropelou o Corinthians no primeiro turno (107 a 61), em jogo disputado em Mogi das Cruzes, e venceu por 85 a 78 no retorno, em Brasília.

A série é melhor de três. O terceiro confronto, se necessário, será na segunda-feira, um dia após o Majestoso pelo Campeonato Paulista. Os próximos dias serão tensos para os torcedores de São Paulo e Corinthians.