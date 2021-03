‘Senti como se tivesse jogado três noites seguidas’, diz jogador do Toronto Raptors sobre a covid-19

Campeão da NBA, o armador Fred VanVleet voltou ao Toronto Raptors após um período de três semanas após testar positivo para covid-19 e revelou que viveu dias difíceis por causa da doença.

“Senti como se tivesse jogado três noites seguidas”, afirmou o jogador de 23 anos, que teve febre, dores no corpo e na cabeça, e muito cansaço. “Definitivamente nada parecido com tudo que já tive. Foi uma experiência que não vou esquecer. Eu não desejaria isso a ninguém. Mas estou aqui, estou vivo e respirando”, completou.



Fred VanVleet em ação pelo Toronto Raptors na NBA. Foto: Raj Mehta/USA Today

VanVleet aproveitou sua entrevista para se solidarizar com os familiares das pessoas que, diferentemente dele, não conseguiram sair vitoriosos diante da covid-19. “Meus pensamentos e meu coração estão com as famílias e com as pessoas que foram afetadas por isso que e que não foram tão afortunadas como eu fui”, disse.

A forte declaração do jogador chega em um momento em que a NBA vai flexibilizar o protocolo para os profissionais que já foram vacinados.