‘Será bacana para ver o nível da minha defesa’, diz Jimmy sobre marcar Irving

Melhor defensor do NBB nas últimas três temporadas, Jimmy terá uma enorme desafio pela frente nesta sexta-feira. Atual vice-campeão nacional, Franca entra em quadra para enfrentar o Brooklyn Nets, no Barclays Center, em jogo pela pré-temporada da NBA. Em bate-papo com o blog, o ala comenta da expectativa de marcar Kyrie Irving e da oportunidade de ir para os Estados Unidos pela primeira vez.

Como imagina que será o confronto com o Brooklyn Nets?

É uma experiência única. Primeira vez que vou para os Estados Unidos e indo enfrentar uma equipe da NBA que é o sonho de qualquer jogador de basquete desde criança.



Jimmy em ação pelo Franca. Foto: Divulgação/Franca

Como será para o principal defensor do NBB marcar o Kyrie Irving?

Será bacana para observar o nível da minha defesa. Se sou mesmo um bom defensor. Vamos ver se vou conseguir fazer algumas boas defesas. É jogar o jogo, aproveitar bem esta chance e se divertir. É um desafio enorme marcar o Kyrie Irving, mas quero me divertir também.

Qual a importância para o basquete brasileiro de jogos como este pela pré-temporada da NBA?

É uma chance de mostrar o nosso basquete, uma oportunidade para atrair novos patrocinadores. É muito bom ter chance de jogar amistosos como este, seria importante ter todo ano equipes brasileiras jogando contra times da NBA para divulgar o quanto o basquete brasileiro está evoluindo nos últimos anos.

Como é ir para os Estados Unidos pela primeira vez?

Acho que vai dar para aproveitar bem, conhecer os Estados Unidos e jogar contra o Brooklyn. Quero fazer um pouco de turismo em Nova York na folga e, claro, entrar focado também para o jogo na sexta-feira.

A partida contra os Nets serve de parâmetro para o restante da temporada do Franca? O que esperar no NBB?

É um ótimo teste para sabermos como estamos nos preparando. O NBB começa em duas semanas para nós. Temos este jogo, que é uma preparação de luxo, e depois ainda jogamos a decisão do Campeonato Paulista. A temporada passada foi excelente, não fechamos com chave de ouro, com o título do NBB, mas demonstramos uma evolução. Agora é uma nova temporada, outro time. Ainda estamos no começo, teremos bons e momentos ruins. Temos oportunidade de ir bem novamente, basta se manter focado e trabalhar. Quem sabe ser campeão do NBB desta vez.

Após o jogo contra o Nets e antes do NBB ainda tem final do Paulista. É possível conquistar o bicampeonato?

Temos mais uma chance de conquistar um título. A cidade ama o basquete. A sensação de ser campeão é maravilhosa, já fui uma vez. O time está focado. Não será fácil. Ainda não sabemos se será Corinthians ou Mogi das Cruzes na final, mas são dois adversários fortes.