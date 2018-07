Será que o Flamengo perdeu o encanto?

Três derrotas (Franca, Brasília e Bauru) nos últimos sete jogos pelo NBB e mais três derrotas no quadrangular semifinal da Liga das Américas. A pergunta que fica neste momento é o que acontece com o Flamengo?

A equipe do técnico José Neto alcançou 20 jogos de invencibilidade com justiça, jogando um basquete solidário, de muita marcação e sem precipitação no ataque. O que se viu, no entanto, em Buenos Aires, na sexta, sábado e domingo, não foi nada disso.

O Flamengo que perdeu para o Pinheiros no duelo de brasileiros, para o equatoriano Mavort (acreditem!!!) e, por fim, para o Lanús, da Argentina, foi o oposto de tudo que havia sido nesta temporada.

O jogo que mais impressionou foi contra o Mavort. Sem tradição no basquete, os equatorianos, de um folclórico pivô de nome Guzman, cabeludo, sem pinta de jogador e que se benzia a cada cesta convertida, ficou em vantagem praticamente o jogo todo até vencer por 95 a 93.

Os jogadores do Rubro-negro se desligavam em quadra com muita facilidade, ficando dependente das bolas de três de Marquinhos (como era com Marcelinho Machado), que, claro, pararam de cair em certo momento da partida, e da força de Caio Torres no garrafão.

A marcação, marca registrada e muita elogiada na equipe de José Neto, era frouxa, sem vibração. Não à toa, o técnico se desesperou inúmeras vezes, sem conseguir compreender o que os seus comandados estavam fazendo em quadra.

O lance que resume bem este desinteresse do Flamengo na partida aconteceu nos segundos finais, quando Benite perdeu o controle da bola em uma jogada simples, proporcionando o contra-ataque foi finalizado com cesta, falta e o lance livre convertido.

É hora do Flamengo acordar caso não queira perder também o título do NBB, conquista que parecia certa. O Brasília já igualou o número de vitórias do Rubro-negro e, em uma final em jogo único, pode ser mais uma vez campeão nacional.

Confira entrevista de Guzman (ele!!!) depois da vitória sobre o Flamengo: