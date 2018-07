Sixers prestam emocionante homenagem ao jovem Kevin Grown

Kevin Grown, um jovem de 18 anos portador da Síndrome de Down, que chamou a atenção do mundo ao converter quatro bolas consecutivas de três pontos em dois minutos, em um jogo pela Bensalem High School (veja o vídeo aqui), recebeu uma homenagem emocionante do Philadelphia 76ers.

Segunda pior equipe da NBA, os Sixers contrataram Grown, que é torcedor do time, por dois dias, de maneira simbólica, e o trataram como membro da equipe.

Na segunda-feira, ele assinou contrato com o gerente geral da franquia, Sam Hinkie, foi apresentado ao lado do técnico Brett Brown e foi treinar com os seus novos companheiros, entre eles Evan Turner e Michael Carter-Williams.

No dia seguinte, Grown ganhou um armário no Wells Fargo Center e recebeu um uniforme personalizado com o número 33. Antes do início da partida contra o Cleveland Cavaliers, o jovem foi apresentado no ginásio com pompa, assim como os outros jogadores, e ficou ao lado do time na execução do hino nacional.

Os Sixers perderam o jogo, mas o resultado pouco importa. A temporada de 2013-2014 será lembrada como aquela em que o Philadelphia contou com um jogador especial em seu elenco.

A paixão pelo basquete fez Grown superar os limites da Síndrome de Down. Para ele, com certeza, não há obstáculos intransponíveis.

Confira vídeo da passagem de Grown pelo Philadelphia: