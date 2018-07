Splitter se destaca em noite de brasileiros como titulares

A rodada de sexta-feira da NBA contou com três brasileiros em quadra. E todos eles como titulares de suas equipes.

Destaque para Tiago Splitter, que quase conseguiu um duplo-duplo na vitória do San Antonio Spurs contra o Golden State Warriors por 95 a 88. O brasileiro, que atuou exatos 35 minutos e 38 segundos, anotou 19 pontos e amealhou nove rebotes.

A equipe do Texas contou ainda com mais uma excelente atuação de Tim Duncan. O veterano de 36 anos anotou 24 pontos, amealhou 10 rebotes e deu três tocos. Tony Parker foi o cestinha com 25 pontos, além de dar oito assistências.

Confira os melhores momentos da vitória do San Antonio contra o Golden State:



Outro brasileiro que se deu bem na noite de sexta-feira foi Nenê. O brasileiro não foi tão efetivo quanto Splitter, mas ajudou o Washington Wizards na vitória sobre o Denver Nuggets por 112 a 108.

O pivô, que jogou exatos 28 minutos e 33 segundos, anotou sete pontos (3 de 8 nos arremessos), amealhou quatro rebotes e conseguiu três recuperações de bola, além de uma assistência e um toco.

O destaque do Wizards na oitava vitória na temporada foi John Wall, que saiu do banco para conseguir um duplo-duplo. O armador anotou 14 pontos e deu 12 assistências.

Confira os melhores momentos da vitória do Washington contra o Denver:



Por fim, Leandrinho teve chance de começar como titular na partida contra o Chicago Bulls, mas decepcionou na derrota do Boston Celtics por 100 a 99 na prorrogação.

O ala/armador, que jogou exatos 14 minutos e 44 segundos, anotou apenas cinco pontos e amealhou três rebotes. O brasileiro não ficou mais tempo em quadra porque sofreu para marcar Richard Hamilton, cometendo quatro faltas, o que comprometeu sua continuidade no jogo.

O destaque do Boston foi Rajon Rondo, que anotou 30 pontos e deu sete assistências. Pelo lado do Chicago, além de Hamilton, que fez 20 pontos e foi o cestinha do time, Carlos Boozer conquistou um duplo-duplo, com 19 pontos e impressionantes 20 rebotes. A cesta decisiva foi do italiano Marco Belinelli.

Confira os melhores momentos da vitória do Chicago contra o Boston: