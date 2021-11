Staples Center, casa dos Lakers, agora será conhecido como Crypto.com Arena em negócio de US$ 700 milhões

A casa do Los Angeles Lakers tem um novo nome. Em um negócio de US$ 700 milhões (R$ 3,8 bilhões) ao longo de 20 anos, o site especializado em criptomoedas Crypto.com, sediado em Cingapura, comprou os naming rights do ginásio da Califórnia, que deixa ser Staples Center para ser conhecido como Crypto.com Arena.

A negociação foi confirmada pela Anschutz Entertainment Group (AEG), empresa que é proprietária ou gestora de uma rede de aproximadamente 120 arenas. No acordo anterior, a Staples pagou US$ 100 milhões para dar nome ao local por 10 anos.



Staples Center agora será Crypto.com Arena. Foto: @AEGworldwide

É o maior acordo de naming Rights da história da NBA, superando o negócio feito pelo Los Angeles Clippers. A empresa de desenvolvimento de softwares Intuit pagou US$ 500 milhões por 23 anos há dois meses para dar nome ao novo ginásio da equipe, que deixará de atuar no Staples Center. O valor também é maior do que o pago pela SoFi (US$ 625 milhões) para dar nome ao estádio que atuam Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, da NFL.

A estreia do novo nome será na rodada especial de Natal da NBA. No dia 25 de dezembro, os Lakers recebem o Brooklyn Nets já na Crypto.com Arena.

Além do naming rights, Lakers e Kings, o time de hóquei de Los Angeles, também serão parceiros da Crypto.com.