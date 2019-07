Tabela do São Paulo vira dor de cabeça na próxima edição do NBB

A entrada do São Paulo no NBB é bastante positiva, mas também trouxe uma dor de cabeça. Na reunião em que foi oficializado na próxima edição que começa em outubro, o time do Morumbi pediu atenção especial com a tabela da competição. Motivo: o calendário não pode conflitar com o do futebol.

A Liga Nacional de Basquete, que vai divulgar oficialmente a tabela do NBB em agosto, prometeu tentar conciliar o calendário para evitar que o time de basquete do São Paulo atue fora do seu ginásio.

Foi pedido ao clube do Morumbi, no entanto, o calendário do futebol, o que é impossível nesta altura da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol não divulga o dia exato que os times vão atuar no Brasileirão. As rodadas são desmembradas aos poucos.

Também é impossível saber quando o São Paulo atuará no Morumbi pelo Campeonato Paulista do ano que vem, muito menos quais serão os outros torneios do primeiro semestre.

A LNB costuma ser bastante rígida em relação ao calendário. Claro que alguns jogos da temporada passada, inclusive na Liga Ouro, disputada pelo São Paulo, foram remarcados por motivos diversos, mas costuma ser algo bastante raro.