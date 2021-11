Tatuador faz Jesus Cristo com rosto de James Harden e viraliza

A publicação do tatuador Herman Aldo Wibowo no Instagram foi feita em 20 de junho, como ele faz com todos os seus trabalhos, mas apenas agora viralizou. Motivo? O Jesus Cristo negro pedido pelo cliente Mikey Hardwick tem o rosto do jogador James Harden, do Brooklyn Nets, da NBA.



A tatuagem de Jesus Cristo com o rosto de James Harden. Foto: Instagram Herman Aldo Wibowo

A tatuagem foi compartilhada pelo perfil @Asharp52 no Twitter e chegou até o jogador, que fez um retuíte com um Emoji sorrindo.

Algumas pessoas se questionaram se Mikey Hardwick seria fã de Harden e, por isso fez o pedido. Na publicação original, o tatuador Herman Aldo Wibowo não faz qualquer referência ao jogador nas hashtags que utilizou, que incluem #JesusTattoo #BlackJesus e #JesusIsBlack.