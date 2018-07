Técnico do Atlanta Hawks colhe fruto da ótima campanha

A excelente campanha do Atlanta Hawks na temporada da NBA rendeu o primeiro fruto ao técnico Mike Budenholzer.

Responsável pela reformulação do time líder da Conferência Leste e segundo melhor da liga, atrás apenas do Golden State Warriors, o ex-auxiliar de Gregg Popovich no San Antonio Spurs será um dos treinadores no All-Star Game, o tradicional “Jogo das Estrelas”, que acontece no Madison Square Garden, em Nova Iorque, no dia 15 de fevereiro.

A posição foi conquistada na noite de quinta-feira. A vitória sobre o Indiana Pacers por 110 a 91 garantiu ao Atlanta Hawks desempenho superior aos rivais de conferência até o All-Star Game e automaticamente qualificou Budenholzer para ser o treinador. A vaga fica com o técnico da melhor campanha.

A equipe da Georgia alcançou o 14º triunfo consecutivo, igualando o recorde de vitórias seguidas da história da franquia, registrado em 1993/1994. O Atlanta, que venceu 28 dos últimos 30 jogos, soma 38 vitórias e tem apenas oito derrotas.

Budenholzer, claro, fez questão de agradecer o trabalho dos seus auxiliares (Kenny Atkinson, Darvin Ham, Taylor Jenkins, Charles Lee, Neven Spahija e Ben Sullivan) e, principalmente, dos jogadores.

“Eles (auxiliares) fazem um trabalho fantástico. É uma grande honra, mas são os nossos jogadores que nos colocam nesta posição. São os jogadores que merecem o crédito”, afirmou o treinador, ao ser questionado sobre ter garantindo o cargo de técnico da Conferência Leste no All-Star Game.

A verdade é que Budenholzer merece boa parte do crédito. Ele foi o responsável por uma reformulação (necessário) na equipe. Os Hawks abriram mão de um grande astro (Josh Smith foi o último) para privilegiar o coletivo.

A fórmula está dando resultado até aqui.

A única dúvida que ainda paira sobre Jeff Teague, Kyle Korver, DeMarre Carroll, Paul Millsap e Al Horford, que formam o quinteto titular, é se eles estão preparados psicologicamente para suportar a pressão dos playoffs.