Técnico não perde chance de ter LeBron no Atlanta Hawks

Foram exatos 2 minutos e 5 segundos, mas o técnico Mike Budenholzer não perdeu a oportunidade de colocar em quadra no All-Star Game, realizado no domingo, em Nova Iorque, os seus quatro jogadores ao lado do astro do Cleveland Cavaleirs, em uma hipotética (e sensacional) formação para o Atlanta Hawks.

A situação ocorreu no terceiro quarto da partida entre Leste e Oeste. A 4min56s para o fim do período, quando Teague, Horford e James estavam em quadra, Korver e Millsap entraram nos lugares de Carmelo Anthony, do New York Knicks, e John Wall, do Washington Wizards, respectivamente.

Os cinco ficaram reunidos na quadra do Madison Square Garden até o cronômetro marcar 2min51s. Jimmy Butler, do Chicago Bulls, entrou no lugar de LeBron James, dando fim ao quinteto dos sonhos de Budenholzer.

Com esta formação, o Leste venceu o Oeste por 10 a 5.

Coincidentemente, LeBron entrou no espírito coletivo dos Hawks. O ala não anotou nenhum ponto, mas foi solidário, distribuindo duas assistências para bolas de três pontos de Korver e Teague.

Vale lembrar que o astro assinou com os Cavs até o final da temporada de 2015/2016. Quem sabe, no futuro, o torcedor do Atlanta não poderá ver realmente LeBron atuando pela franquia, muito mais do que 2 minutos e 5 segundos.