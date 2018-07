Tecnologia em prol de LeBron James

A tecnologia será mais uma vez uma aliada de LeBron James em quadra. A Nike divulgou o novo modelo do tênis confeccionado especialmente para o astro, que voltou ao Cleveland Cavaliers após quatro anos no Miami Heat.

O LEBRON 12 foi projetado no Laboratório Esportivo da Nike para melhorar a explosão do jogador, combinando três importantes benefícios: amortecimento superior, aproveitamento do apoio e flexibilidade natural.

Cinco bolsas em formato hexagonal, na sola do tênis, aumentam o movimento natural e proporcionam maior velocidade de explosão a cada passo porque fazem o mapeamento pelos pontos de pressão do pé do jogador.

Em paralelo com a sola, o cabedal leve e respirável Megafuse é projetado para funcionar como uma segunda pele, moldada para minimizar o peso, e amplificar a respirabilidade e o conforto.

LeBron corre aproximadamente cinco quilômetros por jogo e muda de direção cerca de 1.000 vezes. Para equilibrar tanto impacto, cabos Dynamic Flywire oferecem apoio e proteção direcionados para que ele possa executar todos os movimentos necessário em quadra.

Não bastasse suas funcionalidades, o novo tênis de LeBron também ficou muito bonito. As cores foram inspiradas no jogo e atributos físicos do atleta, e na análise utilizada no desenvolvimento de seu mais recente tênis exclusivos.

Uma das primeiras partidas em que LeBron vai utilizar o calçado será no Brasil, no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro, quando Cleveland Cavaliers e Miami Heat se enfrentam pela pré-temporada da NBA.

Confira um vídeo com LeBron falando sobre o tênis: