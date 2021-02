Temporada da Liga de Basquete Feminino começa com Vera Cruz e Catanduva no dia 8 de março

A Liga de Basquete Feminino divulgou nesta terça-feira os jogos do primeiro turno da temporada de 2021. A competição começa em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com confronto entre Vera Cruz Campinas-SP e AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva-SP, que retorna ao torneio após três anos.

A partida, que será disputada no ginásio da AAPP Paineiras, em Campinas, sem público por causa da pandemia do novo coronavírus, terá transmissão ao vivo e exclusiva da TV Cultura, emissora oficial da LBF.



Vera Cruz (de branco) abre a LBF contra Catanduva. Foto: Alvaro Jr./LBF

Três dias depois, em 11 de março, a Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ recebe Blumenau-SC em seu novo ginásio, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A transmissão será da LBF LIVE na TV NSports.

Ituano Basquete-SP e Santo André/Apaba-SP se enfrentam no dia 13, no interior paulista, também com transmissão da LBF LIVE na TV Nsports.

Sesi Araraquara-SP e Sampaio Basquete-MA serão os últimos a entrarem em quadra, no dia 14, domingo. O confronto está marcado para as 14 horas, no novo horário fixo do basquete feminino na TV Cultura.

O primeiro turno termina em 2 de maio, com o jogo entre AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva-SP e Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ, em Catanduva, que terá transmissão da TV Cultura.

A edição deste ano conta com oito equipes de quatro Estados do país, que se enfrentam em turno e returno na fase de classificação para definir as posições para os playoffs. As séries de quartas de final e semifinal serão disputadas em até três jogos cada. A decisão será em série melhor de cinco partidas.