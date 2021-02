Time de basquete do São Paulo vive surto com quatro casos da covid-19

O saldo da viagem à Argentina foi positiva para o São Paulo em quadra, com duas vitórias (sobre Universidad de Concepción e Quimsa), pela Champions League Américas. Fora dele, o clube viu surgir um surto de covid-19 coincidentemente após o período fora do Brasil. As partidas foram em Buenos Aires.

Quatro jogadores testaram positivo para covid-19 nos últimos dias. O primeiro foi o pivô Gerson, pouco depois do retorno da Argentina. Depois o ala Shamell, há três dias, e na sequência o ala-pivô Jefferson antes do jogo com o Pinheiros, quarta-feira. Por último, o armador Georginho, na quinta, um dia após ele entrar em quadra na partida pelo NBB. Um profissional que viajou para ajudar o time também foi contaminado.



Georginho testou positivo na quinta, um dia depois de entrar em quadra contra o Pinheiros, pelo NBB. Foto: Marcos Limonti/São Paulo

Apesar do surto e desfalcado, o São Paulo vai entrar em quadra neste sábado para enfrentar o Paulistano, pelo NBB. Na atual edição, o Corinthians perdeu duas partidas por W.O. por não ter jogadores suficientes para jogar quando o elenco passou pelo mesmo problema. O regulamento da competição não prevê que o confronto seja remarcado por causa dos casos de covid-19.

O São Paulo tem realizado os testes de covid-19 a cada dois dias. Os jogadores que foram contaminados estão isolados e vão cumprir o período de quarentena antes de voltar aos treinos.