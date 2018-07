Time de Varejão contrata campeão europeu como técnico

“Não há dúvida em minha cabeça de que conseguiria fazer o trabalho”

A frase acima foi proferida pelo técnico David Blatt, poucos dias depois de conquistar o título da Euroliga pelo Macabi Tel Aviv, de Israel, com uma vitória surpreendente sobre o favorito Real Madrid.

O tempo passou e o Cleveland Cavaliers resolveu pagar para ver.

A equipe do brasileiro Anderson Varejão fechou um acordo por quatro temporadas com Blatt, que chega para ocupar o lugar que foi de Mike Brown na temporada passada e que havia sido de Byron Scott na anterior.

A leitura inicial é de que é uma aposta arriscada para uma equipe que demitiu dois treinadores em sequência e ficou fora dos playoffs, mas vejo com bons olhos a contratação do técnico de 55 anos.

Apesar de construiu sua carreira em Israel, Blatt, que teve passagens pela Itália e Rússia, tem raízes nos Estados Unidos – nasceu em Boston e se formou em Princeton – e, mesmo com conceitos europeus do esporte, tem total conhecimento da cultura do basquete norte-americano. Adaptação não será problema.

Tenho convicção de Blatt fará um ótimo trabalho na maior liga de basquete do mundo. O currículo, recheado de bons trabalhos, fala por si só. O título da Euroliga pelo Macabi foi apenas mais um resultado importante na carreira.

O treinador conquistou o título europeu (o EuroBasket) pela Rússia em 2007, com uma vitória inesquecível sobre a anfitriã Espanha na decisão por 60 a 59, e o bronze em 2011, na Lituânia. Blatt ficou ainda com o bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Por tudo isso, o Cleveland Cavaliers fez uma aposta acertada. Agora é dar tempo para Blatt implantar sua filosofia de trabalho, o que naturalmente não vai acontecer na noite para o dia.