Titular, Splitter vence duelo contra Leandrinho

No encontro entre Tiago Splitter e Leandrinho, o pivô foi mais feliz na rodada de sábado da NBA. Titular, o brasileiro ajudou o San Antonio Spurs a derrotar o Boston Celtics por 103 a 88.

Splitter ficou em quadra exatos 28 minutos e 21 segundos e quase conseguiu um duplo-duplo. O brasileiro anotou 16 pontos, amealhou oito rebotes e deu quatro assistências.

Leandrinho atuou apenas exatos 9 minutos e 22 segundos. O ala anotou apenas dois pontos, com um péssimo aproveitamento (1-4) nos arremessos. E pegou um rebote.

O cestinha da partida foi o armador Tony Parker, com 22 pontos. O francês deu oito assistências e conseguiu quatro recuperações de bola. Pelo Boston, Paul Pierce fez 18 pontos.

Confira os melhores momentos do jogo entre San Antonio Spurs e Boston Celtics:

A rodada ainda teve Anderson Varejão em quadra. O cabeludo do Cleveland Cavaliers até teve uma boa atuação, com nove pontos, oito rebotes e cinco assistências, mas o time perdeu para o New York Knicks por 103 a 102, com o brasileiro errando um lance livre que poderia empatar o jogo a 1 segundo do fim.

O destaque da partida foi Kyrie Irving. O armador dos Cavs anotou impressionantes 41 pontos. Sem Carmelo Anthony, os Knicks contaram com boa atuação de Raymond Felton e Tyson Chandler. O primeiro anotou 25 pontos, deu sete assistências e pegou cinco rebotes. O segundo conseguiu um duplo-duplo, com 23 pontos e 10 rebotes.

Confira os melhores momentos do jogo entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks:

Já Nenê não foi aproveitado pelo técnico Randy Wittman na partida contra o Miami Heat. Sem o brasileiro, o Washington Wizards perdeu o seu 18º jogo na temporada (são apenas três vitórias). O placar apontou 102 a 72 para os atuais campeões.