Toronto confirma que vai aproveitar Bruno Caboclo

Boa notícia para Bruno Caboclo.

O General Manager do Toronto Raptors, Masai Ujiri, confirmou que o brasileiro, selecionado na 20.ª posição no draft, fará parte do elenco da equipe canadense para a temporada 2014-2015 da NBA. O dirigente afastou qualquer possibilidade de o ala de 18 anos ganhar experiência fora dos Estados Unidos antes de ser aproveitado pela franquia.

O Toronto já estabeleceu um plano inicial para Bruno Caboclo, que inclui treinos com os companheiros – ele vai trabalhar ao lado de DeMar DeRozan, Amir Johnson, Terrence Ross e DeAndre Daniels, também escolhido no draft na semana passada – e aulas de inglês.

Ujiri disse ainda que o brasileiro vai participar da Summer League (Liga de Verão) da NBA e depois terá um período de descanso, em agosto, quando terá autorização para voltar ao Brasil.

“Esse é o começo. Isso vai lhe dar um pouco mais de ritmo de competição, ele terá possibilidade de conhecer os companheiros e suas personalidades”, afirmou Ujiri, sobre o período de treinos com os jogadores do Toronto.

“A Liga de Verão também será uma experiência de crescimento, porque ele vai enfrentar jogadores que querem entrar na NBA e será difícil para ele”, completou o GM dos Raptors.

A franquia canadense não descarta ainda enviar Bruno Caboclo para ganhar experiência na D’League (Liga de Desenvolvimento) da NBA durante determinados períodos na temporada para lhe dar ritmo.

No Toronto, Bruno Caboclo, que foi apresentado oficialmente à imprensa norte-americana no sábado, vai usar o número 5, camisa que já foi de Jalen Rose, hoje comentarista da ESPN americana.