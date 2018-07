Toronto Raptors aposta alto em Bruno Caboclo

O draft de 2014 da NBA reservou uma surpresa para o Brasil.

Pouco citado pelos sites especializados na loteria dos novatos, o ala Bruno Caboclo, de apenas 18 anos e 2,05m de altura, foi selecionado em uma surpreendente primeira rodada, na 20º posição, pelo Toronto Raptors.

A franquia canadense resolveu apostar alto (muito mesmo) no jogador do Pinheiros. Motivos, claro, não faltam. Caboclo, com certeza, tem um futuro promissor, desde que seja bem trabalhando.

A escolha, no entanto, causou muito burburinho nos Estados Unidos. Mas basta ligar alguns pontos para entender o que fez o Toronto Raptors.

Há um ano, por exemplo, o brasileiro foi o MVP (Melhor Jogador) do Basketball Without Borders da NBA. Depois disso, Caboclo foi elogiado, e muito, pelo técnico do Olympiacos, Georgios Bartzokas, quando o campeão europeu enfrentou o Pinheiros, aqui no Brasil, pela final do Mundial de Clubes.

Os olheiros do Toronto, com certeza, também acompanharam de perto o desempenho do ala na última Liga Desenvolvimento de Basquete (LDB). Caboclo terminou o torneio com 14,8 pontos, 6,8 rebotes e 2,4 tocos de média.

Por fim, o agente Alex Saratsis foi o responsável por representar o jogador antes do draft. O que isso significa: foi ele quem levou Giannis Antetkounmpo para o basquete norte-americano. Quase desconhecido, o grego foi um dos poucos que se salvou na campanha do Milwaukee Bucks. Ou seja, é mais fácil confiar em alguém que sabe reconhecer potencias promessas.

Caboclo, agora, terá de trabalhar duro. O ala é forte na defesa, tem um ótimo arremesso da linha de três, além de um bom drible, algo que não é normal para um jogador de seu tamanho. A envergadura também assusta, quase 2,30m.

Ainda falta um pouco de massa muscular. Taticamente, o brasileiro ainda precisa melhorar o seu jogo de garrafão, principalmente quando fica de costas para o aro, além de necessitar melhorar sua leitura do jogo, sua compreensão das jogadas, do posicionamento do adversário…

Vamos aguardar os próximos passos do Toronto. Por ter sido escolhido na primeira rodada, o brasileiro tem três anos de contrato garantidos, sendo que o inicial é de US$1,215.300,00, mas pode não ser aproveitado na próxima temporada.