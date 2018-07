Utah Jazz presta homenagem a garoto com leucemia

O Utah Jazz teve uma atitude elogiável no treino aberto que os times da NBA fazem no começo da pré-temporada. A equipe de Salt Lake City contratou por um dia o garoto J.P. Gibson, de cinco anos, que é portador de leucemia desde 2012.

Gibson assinou contrato e foi apresentando oficialmente pelo presidente da franquia, Randy Rigby, em uma coletiva de imprensa, quando vestiu o uniforme número 1 e se divertiu ao responder os questionamentos dos jornalistas.

A noite terminou de maneira ainda mais especial. No final do terceiro quarto do jogo-treino entre os jogadores do Jazz, Gibson teve oportunidade de entrar em quarta ao lado dos ídolos e até dar uma enterrada com ajuda do pivô Rudy Gobert.

A atitude, claro, levou o público ao delírio no Energy Solutions Arena.

Confira o vídeo:



O garoto, com certeza, não vai esquecer o que viveu tão cedo.

Muito menos os jogadores do Utah. “Estamos aqui dando duro na pré-temporada e é isso que nos dá perspectiva. Vê-lo entrar na quadra e jogar conosco foi muito especial para o time”, afirmou Gordon Hayward, apontado como Gibson como um de seus ídolos ao lado do armador Trey Burke.

No ano passado, o Philadelphia 76ers fez algo similar com Kevin Grown, um jovem de 18 anos portador da Síndrome de Down. Confira aqui post sobre a emocionante homenagem.