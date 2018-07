Varejão acerta extensão contratual com o Cleveland

Anderson Varejão vai continuar por mais três temporadas no Cleveland Cavaliers.

Cobiçado por outras franquias, o pivô, que está em sua 11º temporada na NBA, acertou a extensão de seu contrato atual – acaba ao final da temporada 2014-2015 – e agora vai permanecer no time até o fim da temporada 2017-2018.

Escolhido pelo Orlando Magic no segundo round do draft de 2004 e adquirido pelo Cleveland na mesma noite, Anderson Varejão receberá US$ 30 milhões na extensão contratual (cerca de R$ 75 milhões). O contrato em vigência era de US$ 9,8 milhões por temporada.

“Fiquei muito, muito feliz mesmo. Nunca escondi que a minha vontade sempre foi ficar aqui em Cleveland, seguir como um Cavalier, nunca passou pela minha cabeça sair da cidade, ficar longe dos fãs e do Cavs”, afirmou o jogador.

“Começar a temporada com essa boa notícia, saber que sou querido e que vou continuar aqui, onde me sinto em casa, minha segunda casa, é realmente maravilhoso”, completou o pivô, que recebeu o apelido de ‘Wild Thing’ (Coisa Selvagem) dos torcedores.

A extensão contratual, com certeza, tem participação direta de LeBron James. Antes da chegada do astro, o Cleveland cogitou incluir Varejão na troca para conseguir Kevin Love, mas o ala impediu que o amigo fosse negociado.

Os Cavs então acabou abrindo mão das últimas duas escolhas do draft, os canadenses Andrew Wiggins e Anthony Bennett, para contratar o então astro do Minnesota Timberwolves para reforçar o elenco.

Empolgado pela extensão contratual, Varejão quer ajudar o Cleveland a conquistar o primeiro título da NBA e retribuir a confiança. Ao lado de LeBron, em 2007, o pivô disputou a final, mas acabou perdendo para o San Antonio Spurs.