Varejão merece ir ao All-Star Game

“Andy Varejão é fantástico”. A frase é de Byron Scott, técnico do Cleveland Cavaliers. E ele está 100% certo ao dizer isso.

A sua equipe perdeu novamente, agora para o Phoenix Suns por 91 a 78, mas o cabeludo continua barbarizando na temporada da NBA. Anderson Varejão teve mais uma atuação brilhante na noite de terça-feira.

O brasileiro anotou 20 pontos e amealhou 18 rebotes (seis ofensivos), registrando o seu 10º duplo-duplo na temporada, o 6º consecutivo. O pivô também se tornou o primeiro jogadores desde Dwight Howard em 2010-11 a pegar pelo menos 15 rebotes em seus jogos seguidos.

“É o melhor pivô na NBA. No mínimo, é o melhor na Conferência Leste. Técnicos e jogadores têm que reconhecer como ele tem jogado bem. Eu amo vê-lo jogando”, continuou Byron Scott.

Alvin Gentry, técnico do Phoenix Suns, endossou o discurso do adversário. “Com o desempenho de Anderson nos rebotes neste momento, só podemos compará-lo a Denis Rodman”, disse, citando o lendário reboteiro campeão pelo Detroit Pistons e Chicago Bulls.

Rodman jogou 14 temporadas na NBA e obteve média de 13,1 rebotes na liga. Varejão é o líder neste fundamento na temporada, com 14,9 de média. Zach Randolph é o segundo, com 13,2.

Os números do brasileiro são disparados os melhores de sua carreira na NBA. Até então, o melhor desempenho havia sido no ano passado, com 10,8 pontos e 11,5 rebotes, mas Varejão jogou apenas 14 jogos, número que já igualou nesta temporada.

O pivô cabeludo está em um momento exuberante e será uma injustiça se ele, desta vez, ficar fora da lista do All-Star Game.

E outro detalhe: se continuar jogando assim, como escrevi há algum tempo, o time de Cleveland ficará pequeno para comportar tanto talento. Pelo que está jogando, Varejão merece uma chance de conquistar um título.

