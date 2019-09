Veja os cenários possíveis para o Brasil ir às quartas de final do Mundial da China

A derrota para a República Checa por 93 a 71, no sábado, complicou bastante a situação da seleção brasileira masculina no Mundial da China. O Brasil, do técnico Aleksansar Petrovic, tem missão duríssima contra os Estados Unidos nesta segunda-feira, às 9h30, e, mesmo com uma vitória, pode não se classificar para as quartas de final.



Marquinhos em ação na derrota para a República Checa. Foto: Fiba/Divulgação

Os cenários possíveis:

Grécia derrota a República Checa (jogam às 5h30), o Brasil avança com uma vitória sobre os Estados Unidos por qualquer diferença de pontos. República Checa supera a Grécia, o Brasil tem de vencer os Estados Unidos por uma diferença de 22 pontos para se classificar. Se perder para os Estados Unidos, o Brasil é eliminado, independentemente do resultado da outra partida porque, mesmo que aconteça um tríplice empate (Grécia derrota a República Checa), os brasileiros bateram os gregos por um ponto e perderam de 22 para os checos.

Se o Brasil for eliminado na segunda fase do Mundial, as duas vagas das Américas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 estarão definidas. Além dos Estados Unidos, a Argentina, que já avançou para as quartas de final, estará garantida.